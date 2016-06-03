Sinema>Film Arşiv > Şeytanın Çocukları-El Ebyaz
Şeytanın Çocukları-El Ebyaz
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Haziran 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Arkeoloji çalışmaları yapan bir ekibin yolu esrarengiz bir gemide kesişir. Bu esrarengiz gemi genç ekip için ilgi çekici olduğu kadar ürkütücüdür de. Gemi demir aldıktan sonra esrarengiz
olaylar yaşanmaya başlar. Bu esrarengiz olaylar genç ekipten kimileri için her şeyin sonu, içlerinden biri için yüzleşme olacaktır ve bu gemiden yalnızca bir kişi kurtulacaktır.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.