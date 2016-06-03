Şeytanın Çocukları-El Ebyaz

Arkeoloji çalışmaları yapan bir ekibin yolu esrarengiz bir gemide kesişir. Bu esrarengiz gemi genç ekip için ilgi çekici olduğu kadar ürkütücüdür de. Gemi demir aldıktan sonra esrarengiz

olaylar yaşanmaya başlar. Bu esrarengiz olaylar genç ekipten kimileri için her şeyin sonu, içlerinden biri için yüzleşme olacaktır ve bu gemiden yalnızca bir kişi kurtulacaktır.