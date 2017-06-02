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Şeytanın Doğuşu
FirstBorn
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Haziran 2017
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- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Charlie genç eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde çok sevinir. Ancak bebek doğduktan sonra garip olaylar yaşamaya başlarlar. Ailelerinden uzakta yaşayan genç çift, bu garip bebeği idare edebilmek için onların yardımına ihtiyaç duyarlar. Çünkü bebekteki gariplikler aileden gelmektedir. Fakat bebekleri asla umdukları gibi normal bir çocuk olmayacaktır.
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