Şeytanın Gecesi

Bir grup genç, terkedilmiş bir akıl hastanesinde şehirden ve polislerden uzak bir parti düzenler. Gece boyunca her şey yolunda gider fakat sabaha karşı eğlenmek için ruh çağırma seansı düzenleyen grup başına büyük bir bela alır. Gizemli bir güç, içlerinden birinin vücudunu ele geçirir ve kolay kolay bir yere gitmeye niyeti yoktur. İlk başta eğlenceli görünen parti planı, zaman ilerledikçe gençler için kanlı, korkutucu bir kabusa dönüşür.