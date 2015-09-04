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Şeytanın Gecesi

Exeter

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Fragmanlar


Şeytanın Gecesi
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir grup genç, terkedilmiş bir akıl hastanesinde şehirden ve polislerden uzak bir parti düzenler. Gece boyunca her şey yolunda gider fakat sabaha karşı eğlenmek için ruh çağırma seansı düzenleyen grup başına büyük bir bela alır. Gizemli bir güç, içlerinden birinin vücudunu ele geçirir ve kolay kolay bir yere gitmeye niyeti yoktur. İlk başta eğlenceli görünen parti planı, zaman ilerledikçe gençler için kanlı, korkutucu bir kabusa dönüşür.

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Yorumlar

  • Çok gülersiniz

  • Berbat ötesi bi film!! Zamanıma yazık oldu

  • klasik amerikan korku filmi bi grup genc vs. zaman kaybıydı

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Oyuncular ve ekip

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