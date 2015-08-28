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Şeytanın Gözleri
Starry Eyes
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Fantastik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Belçika
- Gösterim Tarihi :28 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Hollywood’un hırs ve rekabet dolu dünyasında genç ve hevesli bir oyuncu olan Sarah iyi bir rol kapıp başarılı bir film yıldızı olmak için eline gelen her fırsatı değerlendirmektedir. Bir gün karşısına çıkan ve tehlikesinden haberdar olmadığı gizemli bir film yapımcısı ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmanın ardından Sarah kendisini hem gizli bir Hollywood tarikatının hem de geri dönüşü olmayan, esrarengiz, acılı ve lanetli bir yolculuğun içinde bulur.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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masonluk, yahudi lobisi, satanistlik geçin bunları saf korku filmi izlemek istiyorsan aç 'it' filmini izle 'kötü ruh I-II' , 'şeytanın arabası' , 'poltergeist' tabi ki eski versiyonlarını öneririm.
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Gayet başarılı
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super
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