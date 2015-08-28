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Şeytanın Gözleri

Starry Eyes

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Fragmanlar


Şeytanın Gözleri
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hollywood’un hırs ve rekabet dolu dünyasında genç ve hevesli bir oyuncu olan Sarah iyi bir rol kapıp başarılı bir film yıldızı olmak için eline gelen her fırsatı değerlendirmektedir. Bir gün karşısına çıkan ve tehlikesinden haberdar olmadığı gizemli bir film yapımcısı ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmanın ardından Sarah kendisini hem gizli bir Hollywood tarikatının hem de geri dönüşü olmayan, esrarengiz, acılı ve lanetli bir yolculuğun içinde bulur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • masonluk, yahudi lobisi, satanistlik geçin bunları saf korku filmi izlemek istiyorsan aç 'it' filmini izle 'kötü ruh I-II' , 'şeytanın arabası' , 'poltergeist' tabi ki eski versiyonlarını öneririm.

  • Gayet başarılı

  • super

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Oyuncular ve ekip

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