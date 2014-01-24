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Şeytanın Günü

Devil's Due

2 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şeytanın Günü
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Balayları sırasında gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini beklemedikleri bir gebelikle karşı karşıya bulur. Gerçek bir aile olmaya doğru attıkları adımları an be an kaydeden koca, eşinin gittikçe garipleşen davranışlarını önce hamileliğine verir ama genç kadındaki değişimlere korkutucu bir şeylerin neden olduğu ortaya çıkacaktır.

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Yorumlar

  • Arnold un var şeytanın günü 1999 yapımı bende onu izleyin daha süper..

  • film güzel oyuncuları performansı nasıl

  • alacakaranlık part 1-2 deki gibi yni kopya çekmişler hocam

  • hayatımda böyle kötü korku filmi görmedim kesinlikle iğrenç

  • çook eskiden demi moore'un bi filmi vardı. hamileydi o da, çocuk doğunca kıyamet mi kopucaktı birşeyler... onu hatırlattı. bence o filmi izlesek daha iyi

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Oyuncular ve ekip

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