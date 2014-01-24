Şeytanın Günü
Devil's Due
- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Balayları sırasında gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini beklemedikleri bir gebelikle karşı karşıya bulur. Gerçek bir aile olmaya doğru attıkları adımları an be an kaydeden koca, eşinin gittikçe garipleşen davranışlarını önce hamileliğine verir ama genç kadındaki değişimlere korkutucu bir şeylerin neden olduğu ortaya çıkacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Arnold un var şeytanın günü 1999 yapımı bende onu izleyin daha süper..
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film güzel oyuncuları performansı nasıl
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alacakaranlık part 1-2 deki gibi yni kopya çekmişler hocam
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hayatımda böyle kötü korku filmi görmedim kesinlikle iğrenç
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çook eskiden demi moore'un bi filmi vardı. hamileydi o da, çocuk doğunca kıyamet mi kopucaktı birşeyler... onu hatırlattı. bence o filmi izlesek daha iyi