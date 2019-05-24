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Şeytanın Kapısı

The Devil's Doorway

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Şeytanın Kapısı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : İngiltere
  • Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2019

 

Filmin Konusu

Şeytanın Kapısı, İrlanda’da yaşanan tuhaf olayları araştırmakla görevli iki rahibin yaşadıklarını konu ediyor. Rahip Thomas Riley ve Rahip John Thornton, Vatikan tarafından bir olayı araştırmak için İrlanda’ya gönderilir. Rahibeler tarafından işletilen ve günah işleyen kızların kefaret ödemek için çalıştıkları Magdalen Çamaşırhaneleri’nde bulunan Meryem Ana heykellerinden birinin kan ağladığına dair gelen haber üzerine bölgeye gelen rahipler, iddia edilenlerin gerçekliğini araştırmaya başlar. Anlatılan mucizeyi yakalama umudunu taşıyan Rahip Thornton, soruşturmayı kamera ile kaydetmeye başlar. Rahip Thornton, araştırma sırasında birçok tuhaf olaya şahit olsa da, anlattıkları bu konularda deneyimli bir rahip olan Thomas Riley’i ikna etmeye yeterli olmaz. Ancak manastırın bodrumunda 16 yaşında hamile bir kız olan Kathleen’i zincirlenmiş bir halde bulduklarında, soruşturma farklı boyutlara taşınmaya başlar. Rahipler, araştırmayı ilerlettikçe beklediklerinin de ötesinde korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalır.

Galeri

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