Şeytanın Kapısında

Hırslı emlâk danışmanı Leigh, lanetli olduğu söylenen bir evin satışını üstlenir. Kontrol için eve geldiğinde ev sahibinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kızı Hannah’yı gördüğüne emindir. Leigh şüphesini kız kardeşi Vera ile de paylaşarak farkında olmadan onu da tüyler ürperten bu lanetin içine çekecek, kayıp kız artık ikisi için de ölümcül sırlar taşıyan korkutucu bir kâbusun başlangıcı olacaktır.