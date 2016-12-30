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Şeytanın Oğlu

Incarnate

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Fragmanlar


Şeytanın Oğlu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kendisini bir anda dış dünyadan izole ederek eski dillerde konuşmaya başlayan 11 yaşındaki oğlu Cameron'ın bu belirtileri karşısında dehşete kapılan Lindsay, oğlunun içine şeytan girdiğini anlayınca Vatikan temsilcisinin yönlendirmesiyle Dr. Seth Ember'a ulaşır. Gizemli bir geçmişi olan doktor, tekerlekli sandalyeye mahkum, tanrıya inanmayan ve çok farklı yöntemlerle çalışan eski bir bilim adamıdır. Cameron'ın bilinçaltına girip en az şeytanınki kadar vahşi bir yöntemle onunla yüzleşecek ve Cameron'ı hayata döndürecektir. Eğer bu yöntem işe yaramazsa oğlunun ölecek olması ihtimali Lindsay'i dehşete düşürse de doktora güvenmekten başka çaresi yoktur.

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