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Şeytanın Ormanı
The Barrens
0 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Kanada
- Gösterim Tarihi :15 Mart 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Efsaneye göre Jersey şeytanı ,şeytanın kendisi tarafından 400 yıl önce yumurtlanmıştır .Bazıları hala New Jersey'nin doğusunda yaşadığına inanmaktadır. Richard Vineyard ailesini tam da buralarda bir yere kamp yapmaya götürmüştür. Kendilerine güzel bir kamp alanı arayan Vineyard ailesi , şeytanla burun buruna gelirler.
Galeri
Yorumlar
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tek kelime zaman kaybi
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inanılmaz güzel vakit geçirdik. özellikle arkadaş grubunuzla giderseniz çok eğlenirsiniz. tam bi haftasonu filmi
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üçüncü sınıf bi korku filmi. sinemada izlemeye değmez. ama evde izlenebilir gibi
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akşamı iple çekiyorum. tam yoğun bi iş gününden sonra kafa rahatlatacak film. haftasonu için çok iyi bi fikir bence
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