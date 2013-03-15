Şeytanın Ormanı

Efsaneye göre Jersey şeytanı ,şeytanın kendisi tarafından 400 yıl önce yumurtlanmıştır .Bazıları hala New Jersey'nin doğusunda yaşadığına inanmaktadır. Richard Vineyard ailesini tam da buralarda bir yere kamp yapmaya götürmüştür. Kendilerine güzel bir kamp alanı arayan Vineyard ailesi , şeytanla burun buruna gelirler.