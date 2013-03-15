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Şeytanın Ormanı

The Barrens

0 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şeytanın Ormanı
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Efsaneye göre Jersey şeytanı ,şeytanın kendisi tarafından 400 yıl önce yumurtlanmıştır .Bazıları hala New Jersey'nin doğusunda yaşadığına inanmaktadır. Richard Vineyard ailesini tam da buralarda bir yere kamp yapmaya götürmüştür. Kendilerine güzel bir kamp alanı arayan Vineyard ailesi , şeytanla burun buruna gelirler.

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Yorumlar

  • tek kelime zaman kaybi

  • inanılmaz güzel vakit geçirdik. özellikle arkadaş grubunuzla giderseniz çok eğlenirsiniz. tam bi haftasonu filmi

  • üçüncü sınıf bi korku filmi. sinemada izlemeye değmez. ama evde izlenebilir gibi

  • akşamı iple çekiyorum. tam yoğun bi iş gününden sonra kafa rahatlatacak film. haftasonu için çok iyi bi fikir bence

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Oyuncular ve ekip

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