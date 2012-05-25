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Sinema>Film Arşiv >  Şeytanın Yüzü - Le moine
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Şeytanın Yüzü

Le moine

1 kişi izlemiş. | 34 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şeytanın Yüzü
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

17yy.'da Madrid'de geçen hikayede, bir kilisenin merdivenlerine kundakta bir erkek bebek bırakılır. Bebeği sahiplenip kilisenin koruması altında yetiştiren rahipler, büyüdükçe dinine daha gönülden bağlanan bu delikanlıyı takdir ederler. Ambrosio Tanrıya, kiliseye inançta ve erdemde, kendisini yetiştirenleri geçerek, verdiği vaazlar yüzlerce insan tarafından dinlenen, büyük saygı gösterilen bir rahip olur. Fakat doğru yoldan asla sapmayacak gibi görünen bu genç rahip için şeytanın da planları vardır...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Beklediğim gibi çıkmadı

  • etkiledimi die sorsalar ehhh işte fena sayılmaz derim ..

  • Murat Sener in söylediği gibi.

  • Tuhaf ama etkileyici bir film. Öyle korkunç sahneler yok ama bazı yerlerde ürperdim.

  • Film ne kadar ilgimi çekse de bu konulardan sıkıldım doğrusu. Yine de izlemeyi düşünüyorum, umarım değer.

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Oyuncular ve ekip

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