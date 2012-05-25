Şeytanın Yüzü
Le moine
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Fransa, İspanya
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
17yy.'da Madrid'de geçen hikayede, bir kilisenin merdivenlerine kundakta bir erkek bebek bırakılır. Bebeği sahiplenip kilisenin koruması altında yetiştiren rahipler, büyüdükçe dinine daha gönülden bağlanan bu delikanlıyı takdir ederler. Ambrosio Tanrıya, kiliseye inançta ve erdemde, kendisini yetiştirenleri geçerek, verdiği vaazlar yüzlerce insan tarafından dinlenen, büyük saygı gösterilen bir rahip olur. Fakat doğru yoldan asla sapmayacak gibi görünen bu genç rahip için şeytanın da planları vardır...
Galeri
Yorumlar
-
Beklediğim gibi çıkmadı
-
etkiledimi die sorsalar ehhh işte fena sayılmaz derim ..
-
Murat Sener in söylediği gibi.
-
Tuhaf ama etkileyici bir film. Öyle korkunç sahneler yok ama bazı yerlerde ürperdim.
-
Film ne kadar ilgimi çekse de bu konulardan sıkıldım doğrusu. Yine de izlemeyi düşünüyorum, umarım değer.