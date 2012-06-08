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Sezar Ölmeli
Cesare Deve Morire (Ceaser Must Die)
0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :8 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :76 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Yüksek güvenlikli Rebibbia Hapishanesi'nin mahkumlarından oluşan oyuncu kadrosu ile endişe, umut ve sanattan geçen bir yolu takip eden Sezar Ölmeli, hapishanede Shakespeare'in Jül Sezar oyununu başarıyla ortaya koyan mahkumların yaşamını gözler önüne seriyor. Sanatsal performansı gerçekleştirmek için biraraya gelen mahkumların günlük hapishane yaşamları ve onların iç dünyalarını ortaya çıkartmayı başaran Taviani Kardeşler, başarılı ve yaratıcı bir filme imza atıyorlar.
Galeri
Yorumlar
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pek şansı yok.
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dvdsi alınır veya internetten izlenir. yoksa sinemaya gidecek izleyici yok bizde. :(
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5/10
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değerini bilen çıklmaz malsefe.
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güzel bir belgesel olarabilri ama bizde kim belgesele para verir ki
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