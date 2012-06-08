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Sezar Ölmeli

Cesare Deve Morire (Ceaser Must Die)

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sezar Ölmeli
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yüksek güvenlikli Rebibbia Hapishanesi'nin mahkumlarından oluşan oyuncu kadrosu ile endişe, umut ve sanattan geçen bir yolu takip eden Sezar Ölmeli, hapishanede Shakespeare'in Jül Sezar oyununu başarıyla ortaya koyan mahkumların yaşamını gözler önüne seriyor. Sanatsal performansı gerçekleştirmek için biraraya gelen mahkumların günlük hapishane yaşamları ve onların iç dünyalarını ortaya çıkartmayı başaran Taviani Kardeşler, başarılı ve yaratıcı bir filme imza atıyorlar.

Galeri

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Yorumlar

  • pek şansı yok.

  • dvdsi alınır veya internetten izlenir. yoksa sinemaya gidecek izleyici yok bizde. :(

  • 5/10

  • değerini bilen çıklmaz malsefe.

  • güzel bir belgesel olarabilri ama bizde kim belgesele para verir ki

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Oyuncular ve ekip

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