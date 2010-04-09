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Shattered Image
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik, Gizem, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : ABD, İngiltere, Kanada
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :103 dk.
- Dağıtıcı :Artists' Colony, The, Fireworks Entertainment, Sch
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