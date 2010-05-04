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S+H+E: Security Hazards Expert
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Ocak 1981
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :100 dk.
- Dağıtıcı :A.E.C. Filmproduktions GmbH & Co. Beteiligungs-Gmb
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