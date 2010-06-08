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She xing zui bu
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1980
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Bolo Yeung , Kun Lung Ng , Ling Ling Hung , Ke Ming Lin , Tsun Liu , Wilson Tong , Phillip Ko , Lung Chan , Po Tai , Angela Mao devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :90 dk.
- Dağıtıcı :Million Film Company
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