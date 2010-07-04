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Shogun Assassin
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : ABD, Japonya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :Baby Cart, Katsu Production Co. Ltd., Toho Company
Yorumlar
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hayatımda izlediğim en güzel samuray filmi bir baba oğul hikayesi ogami itto isimli karakter hem çocuğunu hemde kendisini düşmanlarından koruyarak.onur ve yaşam mücadelesi veriyor.sonradan öğrendimki,kazuo koike ve goseki kojima adlı iki yazar tarafından çizgi roman olarak keşfedilmiş ve 30 cilde yakın serisi varmış,lone wolf and cub adında piyasya çıkmış,ve 6 7 bölümlük sinema filmi ve 3 sezon yayınlanan televizyon dizisi varmış,ülkemizde yalnız kurt ve yavrusu isimli çizgi romanı piyasada bulunmakta 2 serisini aldım,çok güzel tavsiye ederim,shogun assasin filminin türkçe dublajı olsa ama yok
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