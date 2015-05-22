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Sinema>Film Arşiv >  Sibirya Mafyası - Educazione siberiana
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Sibirya Mafyası

Educazione siberiana

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Fragmanlar


Sibirya Mafyası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sovyetler Birliği zamanındaki Güneybatı Rusya´dayız. Güvenlik nedeniyle zulme uğramış topluluklardan oluşan suçluların olduğu bölge çeşitli etnik gruplardan gelen varoş suçluların kontrolü altına girmiştir. Bunların içlerindeki en fakir ama en korkunç grup ise hiç şüphesiz Sibiryalılardır.

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