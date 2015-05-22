Sibirya Mafyası

Sovyetler Birliği zamanındaki Güneybatı Rusya´dayız. Güvenlik nedeniyle zulme uğramış topluluklardan oluşan suçluların olduğu bölge çeşitli etnik gruplardan gelen varoş suçluların kontrolü altına girmiştir. Bunların içlerindeki en fakir ama en korkunç grup ise hiç şüphesiz Sibiryalılardır.