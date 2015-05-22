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Sibirya Mafyası
Educazione siberiana
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :22 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Sovyetler Birliği zamanındaki Güneybatı Rusya´dayız. Güvenlik nedeniyle zulme uğramış topluluklardan oluşan suçluların olduğu bölge çeşitli etnik gruplardan gelen varoş suçluların kontrolü altına girmiştir. Bunların içlerindeki en fakir ama en korkunç grup ise hiç şüphesiz Sibiryalılardır.
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