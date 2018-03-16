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Sicario 2: Soldado
Sicario: Day of the Soldado
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Filmin Konusu
Uyuşturucu birlikleri, teröristleri ABD sınırından geçirmeye başlayınca, ajan Matt Graver, gizemli adam Alejandro’yla iletişime geçer. Ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülmüş olan Alejandro’nun görevi savaşı kızıştırmaktır. Alejandro, kartel patronunun kızını kaçırır ve kızın kaderi, ne için savaştıklarını sorgulayan adamların eline geçer.
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