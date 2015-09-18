Arizona FBI ajanı Kate Macer, Meksikalı kartelin ölüm evini ortaya çıkarınca bu keşfinin hem global hem de kişisel sonuçları olur. Kate, özel ajan Matt Graver ile birlikte Alejandro olarak bilinen esrarengiz Kolombiyalı ajan tarafından siyah operasyonlara alınır. Kate adalet peşinde olduğuna inanmaya çalışsa da kendini acımasız kartellerin, çılgın suikastçıların ve binlerce masumun içinde olduğ gizli bir savaş alanının içinde bulur.