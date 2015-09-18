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Sicario

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Fragmanlar


Sicario
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Arizona FBI ajanı Kate Macer, Meksikalı kartelin ölüm evini ortaya çıkarınca bu keşfinin hem global hem de kişisel sonuçları olur. Kate, özel ajan Matt Graver ile birlikte Alejandro olarak bilinen esrarengiz Kolombiyalı ajan tarafından siyah operasyonlara alınır. Kate adalet peşinde olduğuna inanmaya çalışsa da kendini acımasız kartellerin, çılgın suikastçıların ve binlerce masumun içinde olduğ gizli bir savaş alanının içinde bulur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Begenmedim. Basi sonu belli ce agir tempolu bir filmdi.

  • sinemada izlemek biraz sıkıcı. evde olabilir

  • (Spoiler içerir) Eskiden filmler hep iyi sonla biterdi, kazananlar hep iyi insanlar olurdu. Bu film öyle bir film değil. Biraz gerçekçi, temiz insan yoktur herkes ucundan kulağından kirlenmiştir mesajı veriyor. Konu biraz yavaş işleniyor belki, ama iyi bir örgü var. Sabırlı biriyseniz tavsiye ederim.

  • konu olarak biraz agir ama yinede izlenebilir

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Oyuncular ve ekip

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