Siccin 2
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hicran ile Adnan mutlu bir evlilik sürdürürken 2 yaşındaki oğullarını bir kaza sonucunda kaybedince hayatları alt üstü olur. Aynı evde yaşamaya devam etseler de artık iki yabancıdırlar. Hicran bunun üstüne bir de açıklanması mümkün olmayan olaylar yaşamaya başlayınca psikolojisi daha da bozulur. Sonunda bir Hoca’ya gider ve ikinci kanından bir kadının ona farklı bir büyü yaptırdığını öğrenir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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o kadar zamandır bekliyordum değmedi hiç beklediğim gibi çıkmadı...
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süper baştaki remix süper
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Oldukca iyi . Musallat 3,ü bekliyoruz
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Begendim. Korkutucu.
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Turklerin korku filmi dalinda tek yapabildigi konu bu. Gerci gunumuz gercegide bu. Fakat uzun zamandir izledigim guzel korku filmlerinden biri. Sonu cok anlamli akisina birakarak izlemek gerekli. Tavsiye ediyorum.