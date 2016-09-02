Siccin 3: Cürmü Aşk

Orhan ile Sedat çocukluk arkadaşıdır. Yıllar sonra Orhan, Sedat'ın kız kardeşi Kader'le birbirlerine aşık olup evlenirler. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatlarının dönüm noktası olur. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat'ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapar!..