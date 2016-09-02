Siccin 3: Cürmü Aşk
Siccin 3
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Eylül 2016
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Filmin Konusu
Orhan ile Sedat çocukluk arkadaşıdır. Yıllar sonra Orhan, Sedat'ın kız kardeşi Kader'le birbirlerine aşık olup evlenirler. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatlarının dönüm noktası olur. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat'ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapar!..
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Yorumlar
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1. Ve 2. Filmi çok iyiydi bir dabbe hayranı olarak söylüyorum. Bu 3. Film de korkudan çok aşk ön planda . Kız güzel erkek yakışıklı seneryo orjinal ama korkunç ve ürpertici mi hayır . Puanım 8
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güzel film .alper mestçi kötü film yapmıyor .üç harfiler karabüyü de süperdi
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Bu serinin 1. ve 2. dilimleri mükemmel ama 3 . filimde aşk ön plana çıkıyor duygusallık iyi olan korku sahnelerini bastırıyor yeni aşıklar gitsin bu filme kadın kısmı korkar ve sarılır erkeğe )
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Eger korkutmak birden yuksek sesle böööö diye efekli suratı ekrana vermekse. Çok korkunçtu ) yok o demek değilse ki bana göre değil hiç korkmadım. Bu serinin 2. Sini beğenmiştm ama buna puanım 5
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Kaliteli yapım sağlam kadro ilginç senaryo konu biraz daha iyi olabilirdi budefa insanın cine musallat oluşu mevzu yinede beğendim.