Geçmişte zengin bir aile olan Yılmaz Ailesi, yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalırlar. Fakat Saadet bu evde sandıkları gibi yalnız değildir. Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir. Ve bu sakinler, evde Saadet dışında kimseyi istememektedirler.