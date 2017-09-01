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Siccin 4

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Siccin 4
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Geçmişte zengin bir aile olan Yılmaz Ailesi, yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalırlar. Fakat Saadet bu evde sandıkları gibi yalnız değildir. Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir. Ve bu sakinler, evde Saadet dışında kimseyi istememektedirler.

Galeri

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Yorumlar

  • Siccin 72 ye kadar gideceğini tahmin ettiğim serinin 4. Sü değişik olarak ne sunabilir bize ?

  • Ulan bıktık sizin cininiz den de korku filminiz dende yeter artık yaw başka konu mu yok arkadaşım? Film yapıyoruz diye bokunu çıkardınız işin..

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Oyuncular ve ekip

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