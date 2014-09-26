Siccin
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Gerçek bir hikâyeden beyazperdeye uyarlanan film, Öznur isimli genç bir kadının zorlu bir aşk hikâyesini anlatıyor. Çocukluğundan beri kuzenine, yani teyzesinin oğlu olan Kudret’e aşık olan Öznur, bir şekilde Kudret’i beraber olmaya ikna eder. Evli olan Kudret, bu ilişkiyi içine bitirmek ister. Öznur ise ne olursa olsun Kudret’i kendisine bağlamak için eşi Nisa’ya büyü yaptırır. Bu büyü sonucu kadına cinler musallat olacaktır.
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Yorumlar
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izlediğime pişman oldum çok gereksiz bir film inanılmaz derecede kötüydü kesinlikle tavsiye etmiyorum
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Olumsuz yorum yapanların filmden anlamadığı belli oluyor gidip saçma sapan Türk dizilerini izleye izleye beyin hücreleri ölmüş sanırım. Bu film olmuş işte ilk defa hoşuma giden bir Cin filmi oldu. Ellerine sağlık Alper Mestçi böyle projeler görmek istiyoruz.
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Sinema sanatından anlayıp mı yorum yapılıyor eminim yorum yapanlar sıradan film izleyicileri son birkaç ayda yabancı korku gerilim filmlerine de gittim onlar da bence film yapmasın korku filmi. Gidin izleyin boşverin milleti.
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ya bu kadar kolay mi film cekmek eger kolay sa herkes eline bi kamera alsin ve film ceksin lutfen biraz daha yaptiginiz ise saygi gosterin yada izleyici ye saygi ne biliuim iste bi seye saygi gösterin ve adam gibi bir film cekin
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Filmden ciktim İcime bir sey oturdu canim sikildi ne sacma ne aptal bir filmdi gerizekaliyim diyen herkes bu filmi izlemeli