Siddah, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor. Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Siddah” filminin oyuncu kadrosunda Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.