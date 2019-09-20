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Siddah

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Siddah
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Siddah, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor. Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Siddah” filminin oyuncu kadrosunda Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.

Galeri

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