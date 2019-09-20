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Siddah
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Filmin Konusu
Siddah, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor. Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Siddah” filminin oyuncu kadrosunda Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.
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