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Sıfır Bir

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Sıfır Bir
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Filmin Konusu

Sıfır Bir, Adana'daki suç dolu hayatlarını arkalarında bırakarak İzmir'e yerleşen Savaş, Cihat ve Azad'ın hikayesini konu ediyor. Adanalı çete lideri Savaş, Cihat ve Azad ile birlikte şiddet dolu geçmişlerini arkalarında bırakmaya karar verir. Üç arkadaş hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Adana’dan ayrılıp, İzmir’e yerleşir. Burada kendilerine silahlardan uzak yeni bir hayat kuran üç arkadaş, bir oto yıkamacı açar. Ancak onlar geçmişlerinden ne kadar uzak kalmak isteseler de kendilerini yeniden savaşın ortasında bulur. Melek adındaki küçük bir kız çocuğu, başına gelen onca kötü şeyin ardından Savaş ve arkadaşlarının yanına sığınınca ekip harekete geçer. Melek’e taciz eden ve annesinin organlarını alıp onu ölüme mahkum eden adamların peşine düşen Savaş, Cihat ve Azad, kendilerini dönüşü olmayan bir yolun içinde bulur.

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