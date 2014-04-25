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Sıfır Teorisi

The Zero Theorem

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Fragmanlar


Sıfır Teorisi
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Usta yönetmen Terry Gilliam’ın son filmi “The Zero Theorem - Sıfır Teorisi”, 1985’te "Brazil"le başlayıp 1995’te "12 Monkeys - 12 Maymun"la devam eden distopya üçlemesinin son halkası. İnsanlarla iletişim kurmayı pek sevmeyen, sıra dışı bir bilgisayar dehası olan Qohen’in hikayesi hayatın anlamını aradığı bir maceraya dönüşüyor. Qohen, her şeyin aslında hiç birşeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye bulaşır. Ancak toplumu kontrol eden Yönetim onu bu projeden uzaklaştırmak için ona aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam’ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeren bir taşlama.

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Yorumlar

  • bilim-kurgu sevenler kaçırmalalı

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