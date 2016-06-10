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Sihirbazlar Çetesi 2

Now You See Me 2

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sihirbazlar Çetesi 2
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir yıl önce yaptıkları Robin Hood stili gösteri ile toplumun hayranlığın kazanan ve FBI'ı utandıran çete, geri dönüş gösterisi ile kaçışın onlar için bir çocuk oyuncağı olduğunu gösteriyor. FBI özel ajanı Dylan Rhodes'un (Mark Ruffalo) yardımı ile J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) ve gruba yeni katılan Lula'nın (Lizzy Caplan) oluşturduğu Atlılar, özenle planlanmış süpriz gösterilerini, ahlaksız Owen Case'i (Ben Lamb) ifşa etme umuduyla sergiliyor.

Ancak planları geri teper ve Dylan'ın Atlılar'a dahiliyeti ifşa olur. Beşi beraber kaçmak zorunda kalırlar. Özgürlüklerini ve itibarlarını geri kazanmak isteyen Atlılar, eski iş ortağı Owen Case tarafından soyulan varlıklı münzevi Walter Mabry (Daniel Radcliffe) ile tanışırlar ve Mabry, çalınan çok güçlü bilgisayar çipini geri almaları için grubu zorlar. Atlılar, kariyerlerinin en zorlu soygununa hazırlanırken kendilerini vicdansız iş adamı Arthur Tressler (Michael Caine) ve profesyonel kuşkucu Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) karşısında bulurlar. Atlılar, onları bekleyen nihai süprizin farkında değillerdir.



Andaç Üzel

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • hep ilkler unutulmaz.2. film 1 e göre basit.sadece güvenlikli cipi aldıkları sahne hoş olmuş.

  • Millet ne kadar sacmalamis yok evde izlenir yok bes para etmez diye.. Nerdeyse bastan sonuna kadar agzim acik izledim mutlaka gidin... Sirf boyle yalan yorumlar oldugu icin uye oldum smdi ve yorum yazdim bundan sonra yorumlarmi da takip edin her filmi izliyorum ve dogrusunu soyleyecegim

  • hakketen herkesin zevki farklı ,bazı arkadaşlar ilk filmi daha güzel bulmuş ama ben de tam tersi 2. sinin ilkini katladığını düşünüyorum, inanılmaz bi film olmuş , sürpriz üstüne sürpriz var , belki dikkatli izlemek gerekli, ama herkesin fikrine de saygı duyuyorum tabi ki...

  • Rezalet film tamamıyla zaman kaybı. saçmalıklar silsilesi

  • ilk filmini gerçekten çok beğenmiştim müthişti. Ama 2. film beni hayal kırıklığına uğrattım Daha muhteşem bißeyler bekliyordum. Keşke 2. film hic olmasaydı.

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Oyuncular ve ekip

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