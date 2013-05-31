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Sinema>Film Arşiv >  Sihirbazlar Çetesi - Now You See Me
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Sihirbazlar Çetesi

Now You See Me

1 kişi izlemiş. | 70 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sihirbazlar Çetesi
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sihirbazlar Çetesi, karizmatik bir illüzyonistin liderliğini yaptığı sihirbazlar grubu 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Filmde gösteri yaptıkları sırada banka soyabilen dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan bir grubun, peşine takılan FBI ile olan heyecanlı macerası işleniyor.Ekip, üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için de kullanıyor.

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Yorumlar

  • harika kesinlikle tavsiye ediyorum

  • film tek söz ile harika

  • Oldukca basarili izlenmesi gerekir

  • sihir sahneleri güzeldi.ama bu sihirleri açıklayan bir adam oluşu kaliteyi düşürdü filmde.beklentim yüksekti yarısını karşıladı.

  • Kesinlikle tavsiye ederim.Mükemmeldi (:

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Oyuncular ve ekip

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