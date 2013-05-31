Sihirbazlar Çetesi
Now You See Me
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sihirbazlar Çetesi, karizmatik bir illüzyonistin liderliğini yaptığı sihirbazlar grubu 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Filmde gösteri yaptıkları sırada banka soyabilen dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan bir grubun, peşine takılan FBI ile olan heyecanlı macerası işleniyor.Ekip, üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için de kullanıyor.
Galeri
Yorumlar
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harika kesinlikle tavsiye ediyorum
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film tek söz ile harika
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Oldukca basarili izlenmesi gerekir
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sihir sahneleri güzeldi.ama bu sihirleri açıklayan bir adam oluşu kaliteyi düşürdü filmde.beklentim yüksekti yarısını karşıladı.
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Kesinlikle tavsiye ederim.Mükemmeldi (: