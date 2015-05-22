Sihirbazlık Okulunda Bir Türk

İstanbul’un orta halli semtlerinden birinde yaşayan, ailenin tek çocuğu Mehmet, zeki olmasına rağmen haylazlığı yüzünden hayatı boyunca başarılı olamamış bir gençtir. Üniversite sınavında da başarı sağlayamayacağını anlayınca ailesinin tepkisinden çekindiği için şimdiden uyduracağı yalanları düşünmeye başlamıştır. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala bir gece Spellcraft Sihirbazlık ve Büyücülük Okulu’ndan gelen mektupla hayatı değişir.