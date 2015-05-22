Sihirbazlık Okulunda Bir Türk
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
İstanbul’un orta halli semtlerinden birinde yaşayan, ailenin tek çocuğu Mehmet, zeki olmasına rağmen haylazlığı yüzünden hayatı boyunca başarılı olamamış bir gençtir. Üniversite sınavında da başarı sağlayamayacağını anlayınca ailesinin tepkisinden çekindiği için şimdiden uyduracağı yalanları düşünmeye başlamıştır. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala bir gece Spellcraft Sihirbazlık ve Büyücülük Okulu’ndan gelen mektupla hayatı değişir.
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Yorumlar
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artik butceyi buyutun bakin yabanci filmlerine bol aksiyon adamlar kendini feda ediyor adeta
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ne bekliyordunuz filmi izleyince sizdemi sihirbaz olmayi bekliyordunuz hokus pokuslar sizi
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Oldu olacak bari titanik 2 yi De Çekin, oda çok iyi hasılat yapmıştı. Başrollerinde de İki tane manken-dizi oyuncusu-genç kızların-erkeklerin sevgilisi bulduğunuz zaman gayet tutar. İyi para kazanırsınız. Leonardo yerine Murat Boz oynasın, Rose yerine de bugün ne giysem dem bir kız bulun. Sıfır maliyetle milyon $ kazanırsınız bu zekayla.
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Film yapacağız diye saçmalamışlar yazık ya
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Ülkedeki insanların kafası her konuda öyle çalışıyor zaten. Başkalarından alalım, başkalarından çalalım, kısa yoldan para kazanalım,Üretmeye gerek yok nasıl olsa başkaları bizim için üretiyor biz onları kopyalayalım. Utanmasalar suç ve ceza kitabını alıp Türkçeleştirip kitabını basacaklar sonrada dizisini çekecekler. Rezillikten başka bir şey değil. E tabi matbaayı 300 yıl sonra alırsan ülkene )