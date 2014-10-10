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Sihirli Ay Işığı

Magic in the Moonlight

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Fragmanlar


Sihirli Ay Işığı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Stanley, arkadaşı Howard’ın isteğiyle Catledge ailesinin malikanesine gider. Aile, anne Grace, oğlu Brice ve kızı Caroline’dan meydana gelmektedir. Stanley’in amacı, orada kalmakta olan medyum Sophie’nın foyasını meydana çıkarmaktır. Grace, Sophie’nin ölen kocasıyla temas kurmasına yardımcı olabileceğinden emindir. Sonrasında karakterleri sersemleten ve şaşırtan sihirli bir dizi olay olur.

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