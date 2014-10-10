Sihirli Ay Işığı

Stanley, arkadaşı Howard’ın isteğiyle Catledge ailesinin malikanesine gider. Aile, anne Grace, oğlu Brice ve kızı Caroline’dan meydana gelmektedir. Stanley’in amacı, orada kalmakta olan medyum Sophie’nın foyasını meydana çıkarmaktır. Grace, Sophie’nin ölen kocasıyla temas kurmasına yardımcı olabileceğinden emindir. Sonrasında karakterleri sersemleten ve şaşırtan sihirli bir dizi olay olur.