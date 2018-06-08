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Sihirli Müze

Hurvínek a kouzelné muzeum (Harvie and the Magic Museum)

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Sihirli Müze
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :8 Haziran 2018
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Film, sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerasını anlatıyor.

Galeri

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