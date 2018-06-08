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Sihirli Müze
Hurvínek a kouzelné muzeum (Harvie and the Magic Museum)
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :8 Haziran 2018
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Film, sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerasını anlatıyor.
Galeri
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