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Sihirli Orman

Into the Woods

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Fragmanlar


Sihirli Orman
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Karakterlerin arzularının ve bu arzuların sonuçlarının işlendiği filmde, pek çok hikaye bulunuyor. Bu esprili ve samimi müzikal yapımda, Kül Kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız, Jack ve Beanstalk ve Rapunzel gibi klasik masallar, fırıncı ve karısının da katılımıyla tek bir noktada buluşuyor. Hayalleri, birer yuva kurmak olan karakterler, onları lanetleyen cadıya karşı işbirliği yapıyor.

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Yorumlar

  • Güzel bir film.Paranız boşa gitmez

  • güzel bir filme benziyor

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Oyuncular ve ekip

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