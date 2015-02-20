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Sihirli Orman
Into the Woods
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Komedi, Fantastik, Aile
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Karakterlerin arzularının ve bu arzuların sonuçlarının işlendiği filmde, pek çok hikaye bulunuyor. Bu esprili ve samimi müzikal yapımda, Kül Kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız, Jack ve Beanstalk ve Rapunzel gibi klasik masallar, fırıncı ve karısının da katılımıyla tek bir noktada buluşuyor. Hayalleri, birer yuva kurmak olan karakterler, onları lanetleyen cadıya karşı işbirliği yapıyor.
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Yorumlar
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Güzel bir film.Paranız boşa gitmez
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güzel bir filme benziyor
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