Sihirli Orman

Karakterlerin arzularının ve bu arzuların sonuçlarının işlendiği filmde, pek çok hikaye bulunuyor. Bu esprili ve samimi müzikal yapımda, Kül Kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız, Jack ve Beanstalk ve Rapunzel gibi klasik masallar, fırıncı ve karısının da katılımıyla tek bir noktada buluşuyor. Hayalleri, birer yuva kurmak olan karakterler, onları lanetleyen cadıya karşı işbirliği yapıyor.