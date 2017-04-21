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Silence
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Nisan 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :161 dk.
Filmin Konusu
Martin Scorsese'nin senaryosunu Jay Cocks ile birlikte kaleme aldığı Silence, iki Hristiyan misyonerinin, kayıp mürşitlerini bulma vesilesiyle gittikleri Japonya'da yaşadıklarını anlatıyor.
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