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Silence

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Fragmanlar


Silence
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Martin Scorsese'nin senaryosunu Jay Cocks ile birlikte kaleme aldığı Silence, iki Hristiyan misyonerinin, kayıp mürşitlerini bulma vesilesiyle gittikleri Japonya'da yaşadıklarını anlatıyor.

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