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Silsile

0 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Silsile
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sıcak bir yaz gecesi Ece (Nehir Erdoğan) Amerika’dan yeni dönmüş olan Cenk’in (İlker Kaleli) kaldığı eve gider ve eskide kalmış bir aşk alevlenir. Yakın bir dost aldatılmak üzeredir. Ve eve Faruk (Tardu Flordun) gelir. Olaylar birbirinin içine geçerek gelişir ve karmaşık şehirli ilişkilerin, derin yaraların ve hayatın kırgınlığının sorgulandığı, üç insanın yaşamlarını sonsuza kadar değiştirecek olaylar silsilesi başlar.

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Yorumlar

  • Muazzam bi film, uzun süredir bi türk filminden bu denli etkilendiğimi hatırlamıyorum. Kesinlikle gidilmeli, ayrıca bu tarz filmlerin gişesine de katkı yapmalıyız

  • Nazo cuğum mutlaka filmin çok güzel ama Muğla da vizyona girmedi!!! tebrikler,gişen iyi olsun....

  • merak ediyorum. güçlü oyuncular ve iyi bi senaryo

  • nehir erdoğan sarışın olmuş izlenir:) şaka şaka güzel filme benziyo

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Oyuncular ve ekip

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