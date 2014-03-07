Silsile
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sıcak bir yaz gecesi Ece (Nehir Erdoğan) Amerika’dan yeni dönmüş olan Cenk’in (İlker Kaleli) kaldığı eve gider ve eskide kalmış bir aşk alevlenir. Yakın bir dost aldatılmak üzeredir. Ve eve Faruk (Tardu Flordun) gelir. Olaylar birbirinin içine geçerek gelişir ve karmaşık şehirli ilişkilerin, derin yaraların ve hayatın kırgınlığının sorgulandığı, üç insanın yaşamlarını sonsuza kadar değiştirecek olaylar silsilesi başlar.
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Yorumlar
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Muazzam bi film, uzun süredir bi türk filminden bu denli etkilendiğimi hatırlamıyorum. Kesinlikle gidilmeli, ayrıca bu tarz filmlerin gişesine de katkı yapmalıyız
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Nazo cuğum mutlaka filmin çok güzel ama Muğla da vizyona girmedi!!! tebrikler,gişen iyi olsun....
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merak ediyorum. güçlü oyuncular ve iyi bi senaryo
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nehir erdoğan sarışın olmuş izlenir:) şaka şaka güzel filme benziyo