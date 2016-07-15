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Şimdi Nereyi İşgal Edelim?
Where to Invade Next
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- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Temmuz 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
''Bowling for Columbine'', ''Sicko'' ve ''Fahrenheit 9/11'' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yönetmeni Michael Moore, ilk gösterimini 2015 yılında Toronto Film Festivali'nde yapan yeni filmi Where to Invade Next ile bu kez Finlandiya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri "işgal ederek" Amerika'nın sosyal ve ekonomik problemlerine çare arıyor.
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