Şimdiki Zaman

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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
İşsiz ve bütün bağları kopmuş olan Mina’nın yeni bir hayata ihtiyacı vardır ama nasıl yapacaktır? Umudu kaçmak, Amerika’ya gidip yeni bir hayata başlamaktır. Para biriktirmek için bir kafede kahve falı bakmaya başlar. Fal bakar para kazanır, fal bakar dertlerini paylaşır. Ancak kendi falında gerçekten de yeni bir hayat var mıdır?
Galeri
Yorumlar
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umarım bu filmin değeri iyi bilinir, gişede umduğunu bulur
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herkesin umudu kaçmak oluyo bazen. ama tek başına bir kadınsan çok daha zor...
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şenay aydın bi ara öyle bir geçer zamanki dizisinde oynamıştı.
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çok ödül almış bi film özellikle başrol oyuncu çok başarılı.
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yeni bir hayata başlamaya çalışan bir kadın... tükenmeyecek bi konu. eminim iyi bir şekilde işlenmiştir. mutlaka izlemeye çalışıcam.