Şimdiki Zaman

İşsiz ve bütün bağları kopmuş olan Mina’nın yeni bir hayata ihtiyacı vardır ama nasıl yapacaktır? Umudu kaçmak, Amerika’ya gidip yeni bir hayata başlamaktır. Para biriktirmek için bir kafede kahve falı bakmaya başlar. Fal bakar para kazanır, fal bakar dertlerini paylaşır. Ancak kendi falında gerçekten de yeni bir hayat var mıdır?