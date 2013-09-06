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Şimdiki Zaman

Simdiki Zaman

1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şimdiki Zaman
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İşsiz ve bütün bağları kopmuş olan Mina’nın yeni bir hayata ihtiyacı vardır ama nasıl yapacaktır? Umudu kaçmak, Amerika’ya gidip yeni bir hayata başlamaktır. Para biriktirmek için bir kafede kahve falı bakmaya başlar. Fal bakar para kazanır, fal bakar dertlerini paylaşır. Ancak kendi falında gerçekten de yeni bir hayat var mıdır?

Galeri

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Yorumlar

  • umarım bu filmin değeri iyi bilinir, gişede umduğunu bulur

  • herkesin umudu kaçmak oluyo bazen. ama tek başına bir kadınsan çok daha zor...

  • şenay aydın bi ara öyle bir geçer zamanki dizisinde oynamıştı.

  • çok ödül almış bi film özellikle başrol oyuncu çok başarılı.

  • yeni bir hayata başlamaya çalışan bir kadın... tükenmeyecek bi konu. eminim iyi bir şekilde işlenmiştir. mutlaka izlemeye çalışıcam.

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Oyuncular ve ekip

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