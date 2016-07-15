Simülasyon

En iyi online bilgisayar oyuncuları ve esrarengiz bir turnuva. Oyunda birinci olanın ödülü $100.000. Sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyunu bu. Oyuncular, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyunun dünyasına giriyorlar. Fakat kendilerini bir savaşın ortasında bulan genç 'gamer'ları daha da büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu gizemli simülasyonun gerçeklik seviyesi tahminlerinin çok ötesindedir. Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölür müsün?