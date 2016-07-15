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Simülasyon

The Call Up

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Simülasyon
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

En iyi online bilgisayar oyuncuları ve esrarengiz bir turnuva. Oyunda birinci olanın ödülü $100.000. Sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyunu bu. Oyuncular, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyunun dünyasına giriyorlar. Fakat kendilerini bir savaşın ortasında bulan genç 'gamer'ları daha da büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu gizemli simülasyonun gerçeklik seviyesi tahminlerinin çok ötesindedir. Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölür müsün?

Galeri

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Yorumlar

  • musluman kisiyi terorist yapmislar diye yazan vatandas film i tek gozle izlemis kesinlikle. filmde tum teroristler rusdu. adamin gercek dunyada kullandigi nick teorist oldugu icin o ismi vermisler. filmde acikladi zaten.

  • 6.5 puan. surukleyici bir film.

  • kendi içinde konu değişik olmuş ama ne başı var ne sonu. izlenebilir

  • Gittim izledim... Musluman olan ve musluman olmayi seven bu filme para kazandirmasin.. Bilsem gtmezdm.. Acik bi sekilde musluman oldugunu belirten sakalli birini terorist rolunde oynatmislar.. Filme gelirsek.. Vasattt zaten cok ama cok kisa.. Olay bi binada geciyor baska bisey yok... Paraniza yazik etmeyin

  • Sürükleyici

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Oyuncular ve ekip

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