Yıllardan 1996. ülke bir yandan tırmanan terörle mücadele ederken diğer yandan insani koşulların sağlanmadığı iddia edilen F-tipi cezaevlerine karşı yaşam mücadelesi veriliyor. Bu mücadeleye açlık grevi ile katılan altı isim Refik, Cafer, Çiğdem, Hüseyin Muharrem, Ali Ekber ve Delil 69 gün süren ölüm orucuna giriyorlar.

Fakat bu inatla girdikleri bu yol, onlara Wernicke Korsakoff hastalığı ile geri dönüyor. Konuşma zorluğu, istemsiz kasılmalar, denge bozuklukları, hafıza kaybı ve ciddi unutkanlık gibi sorunlar hepsinde ortaya çıkıyor.

2000'e gelindiğinde ölüm oruçları yeniden başlıyor ve altı arkadaş, bu sefer dört sene önce yaşamını yitiren İdil Erkmen'in mezarı başında buluşarak, hem geçmişte yaşadıkları günlere geri dönüyor, hem de devam eden eyleme tekrar destek veriyorlar...