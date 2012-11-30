Simurg
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Belgesel
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :30 Kasım 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yıllardan 1996. ülke bir yandan tırmanan terörle mücadele ederken diğer yandan insani koşulların sağlanmadığı iddia edilen F-tipi cezaevlerine karşı yaşam mücadelesi veriliyor. Bu mücadeleye açlık grevi ile katılan altı isim Refik, Cafer, Çiğdem, Hüseyin Muharrem, Ali Ekber ve Delil 69 gün süren ölüm orucuna giriyorlar.
Fakat bu inatla girdikleri bu yol, onlara Wernicke Korsakoff hastalığı ile geri dönüyor. Konuşma zorluğu, istemsiz kasılmalar, denge bozuklukları, hafıza kaybı ve ciddi unutkanlık gibi sorunlar hepsinde ortaya çıkıyor.
2000'e gelindiğinde ölüm oruçları yeniden başlıyor ve altı arkadaş, bu sefer dört sene önce yaşamını yitiren İdil Erkmen'in mezarı başında buluşarak, hem geçmişte yaşadıkları günlere geri dönüyor, hem de devam eden eyleme tekrar destek veriyorlar...
Galeri
Yorumlar
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Bu film ne belgesel ne kurmaca, aslında film bile değil... sağdan soldan alınan cep telefonundan çekilmiş görüntüler alel acele kurgulanmış üstüne birde hazır after effects şablonlar eklenmiş al sana film. Filmin sinema dili yok sadece propaganda amaçlı bir home video....
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Türkiye`nin karanlık tarihine ışık tutan güzel bir belgesel. Yönetmene tarihe düştüğü not için teşekkür ederim. Türkiye`nin kanayan yarası cezaevleri sürecini canlı tanıklıklar ve arşiv görüntüleri eşliğinde sunan bir yapım.
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Gençler adamlar belgesel yazmış türüne film film deyip durmayın
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Üç tane yerli film var bu hafta üçünü toplasan bi tane etmez
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Daha çok film yaparlar bu konuda şimdi gündem karışık nasılsa izleyicileri de belli