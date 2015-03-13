Çok sevdiği babasına destek olmak isteyen Ella üvey annesini ve kızları Anastasia ve Drisella’yı evlerinde dostça karşılar. Ama Ella’nın babası ansızın ölünce, kendisinin kıskanç ve zalim yeni ailesinin insafına kaldığını görür. Sonunda küllerle kaplı bir hizmetçiden başka bir şey olmaz. Adı Sindirella olarak değiştirilen Ella umudunu hiç bir zaman yitirmeyerek, kendisine yapılan kötülüklere rağmen cesur ve nazik olmaya kararlıdır.