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Sinema>Film Arşiv >  Sindirella - Cinderella
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Sindirella

Cinderella

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sindirella
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çok sevdiği babasına destek olmak isteyen Ella üvey annesini ve kızları Anastasia ve Drisella’yı evlerinde dostça karşılar. Ama Ella’nın babası ansızın ölünce, kendisinin kıskanç ve zalim yeni ailesinin insafına kaldığını görür. Sonunda küllerle kaplı bir hizmetçiden başka bir şey olmaz. Adı Sindirella olarak değiştirilen Ella umudunu hiç bir zaman yitirmeyerek, kendisine yapılan kötülüklere rağmen cesur ve nazik olmaya kararlıdır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • çok güzel

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Oyuncular ve ekip

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