Sınır, tuhaf bir kadın olan Tina'nın, kendisi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline gitirmesi sonucu yaşananları konu ediyor. Tina, gümrük memuru olarak çalışan genç bir kadındır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina ne kadar tuhaf olsa da işinde oldukça başarılıdır. Genç kadın, altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkarır. Tina'nın bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılaşması işlerin karmaşık bir hale gelmesine neden olur. Adamın bir şeyler sakladığından şüphelenen Tina, bunun üzerine gitmeye karar verir. İçgüdülerine güvense de adam ile ilgili herhangi bir şey ispatlayamayan Tina, zamanla bu durumu takıntı haline getirir. Bu olay Tina’nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

