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Sinsiran: Yasak Aşk

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Fragmanlar


Sinsiran: Yasak Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde, İstanbul'da uluslararası bir şirkette müdür olarak çalışan Bedri'nin evliliğinin birinci yılını doldurduktan sonra, kim tarafından yapıldığı belli olmayan bir büyünün tüm aileye verdiği zararlar ve Bedri'nin günden güne kötüye giden ruh halinden kurtulmak için çırpınışı anlatılıyor.

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