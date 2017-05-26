Sinsiran: Yasak Aşk

Filmde, İstanbul'da uluslararası bir şirkette müdür olarak çalışan Bedri'nin evliliğinin birinci yılını doldurduktan sonra, kim tarafından yapıldığı belli olmayan bir büyünün tüm aileye verdiği zararlar ve Bedri'nin günden güne kötüye giden ruh halinden kurtulmak için çırpınışı anlatılıyor.