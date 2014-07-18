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Sinyal

The Signal

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Fragmanlar


Sinyal
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Nick ve Jonah MIT’de hackleme tutkusu olan iki birinci sınıf öğrencisidir. Bu iki genç, Nick’in kız arkadaşını okumaya gittiği yeni üniversitesine yerleşmesine yardım etmek için onu kendileri götürmeye karar verirler. Bu sırada da yol üstünde gördükleri ilgi çekici yerleri ziyaret ederler. Fakat onlarla uğraşan bir hacker onları bu araba yolculuğunda da yalnız bırakmaz. Hacker’ın yerini tespit ettiklerinde ise onu görmeye gitmekten başka şey düşünemezler.

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