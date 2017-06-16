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Sinyalciler
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Haziran 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Ahmet Kapucu'nun yönettiği ve üç üçkağıtçı ile İsa'nın son akşam yemeği tablosunu bir araya getiren Sinyalciler'in başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş ve Mahmut Tuncer yer alıyor.
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