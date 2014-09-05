Şipşak Anadolu

Filmde muhafazakâr görüşün hâkim olduğu kasabada fotoğrafçılık sanatını icra etmeye çalışırken Kadir'in başına gelenler anlatılıyor. Beldenin Belediye Başkanı Şeref Hakbilir doksanların siyasetiyle idealist fotoğrafçı Kadir'in meşhur olmak ve artistlerin fotoğraflarını çekebilmek hayali çatışır.Bakalım bu idealist fotoğrafçı hayallerine kavuşabilecek midir?