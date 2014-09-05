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Şipşak Anadolu

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Fragmanlar


Şipşak Anadolu
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde muhafazakâr görüşün hâkim olduğu kasabada fotoğrafçılık sanatını icra etmeye çalışırken Kadir'in başına gelenler anlatılıyor. Beldenin Belediye Başkanı Şeref Hakbilir doksanların siyasetiyle idealist fotoğrafçı Kadir'in meşhur olmak ve artistlerin fotoğraflarını çekebilmek hayali çatışır.Bakalım bu idealist fotoğrafçı hayallerine kavuşabilecek midir?

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
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Yorumlar

  • idare eder gibi

  • guzel filme benziyor sinemaya girmis mi acaba ?

  • Çok güzel bir filme benziyor

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Oyuncular ve ekip

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