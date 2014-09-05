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Şipşak Anadolu
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Filmde muhafazakâr görüşün hâkim olduğu kasabada fotoğrafçılık sanatını icra etmeye çalışırken Kadir'in başına gelenler anlatılıyor. Beldenin Belediye Başkanı Şeref Hakbilir doksanların siyasetiyle idealist fotoğrafçı Kadir'in meşhur olmak ve artistlerin fotoğraflarını çekebilmek hayali çatışır.Bakalım bu idealist fotoğrafçı hayallerine kavuşabilecek midir?
Galeri
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Yorumlar
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idare eder gibi
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guzel filme benziyor sinemaya girmis mi acaba ?
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Çok güzel bir filme benziyor
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