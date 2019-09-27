Sir-Ayet 2

Bilal ağa çok zor durumda kalmış bir adamdır. Ancak henüz farkında olmadığı şey, içinde yaşadığı zorlukların onu daha da korkunç bir duruma itecek olduğudur. Maddi zorluklar çekmekte olan ve bunalmış olan Bilal ağa, çaresizlik içindedir. Yaşadığı bu derin çaresizlik onuçok tehlikeli bir anlaşma yapmaya iter. Sonundayaptığı bu anlaşma ilelanetli bir servetin sahibi olur. Ancak ekonomik sıkıntılarının bitmesi ruhundaki pişmanlığı azaltamaz.Pişman olan Bilal ağa bu anlaşmadan vazgeçmek ister ancak her şeyin bir bedeli vardır. Karanlık anlaşmayı ihlal etmeyi canıyla ödemek zorunda kalır. Nitekim anlaşmanın şartları eşitlenmemiştir.Aynı köyde yaşayan iki genç arkadaşın cesedi soyma planları ile lanet tekrar harekete geçer. Ölen Bilal ağanın mezarını gece kazıp altın dişlerini sökerek paraya çeviren iki arkadaş, artık lanetin yeni hedefleri olmuştur. Hayatlarını cehenneme çevirecek olan bu lanet, tıpkı bir virüs gibi hayatlarına ve çevrelerindeki sevdiklerine bir bir bulaşacaktır...