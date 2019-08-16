Sır Tutabilir Misin?, uçağın düşeceğini zannedip yanında oturan adam tüm sırlarını döken genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın olan Emma’nın uçak korkusu vardır ve bir iş seyahatinden döndüğü sırada büyük bir paniğe kapılır. Uçakta yaşanan hafif sarsıntılar sonucu uçağın düşmek üzere olduğunu düşünen Emma, ölmeden önce kendisine sakladığı sırları paylaşmak ister. Son anlarını yaşadığını düşünen Emma, yanında bulunan adamın bir yabancı olduğunu düşünerek ona en özel sırlarını anlatır. Ancak tüm sırlarını anlattığı adam aslında ona pek de yabancı değildir. Genç kadın işe gittiğinde tüm sırlarını döktüğü adamı karşısında görünce oldukça şaşırır. Hayatına dair birçok şey bilen adamın şirketinin genç CEO’su Jack olduğunu öğrenen Emma için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.