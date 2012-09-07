Cold Rock kasabasında esrarengiz bir adam çocukları götürmektedir. Hemşire Julia’nın hayatı dışarıdan bakıldığında normal gözükmektedir. Gecenin bir yarısı duyduğu seslere uyanan Julia, oğlunun yatağının boş olduğunu görür. İri yarı bir siluet kucağında oğluyla merdivenlerden aşağıya inmektedir. Julia oğlunun hayatını kurtarmak için her türlü riski göze alacaktır.