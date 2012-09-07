Sır
The Tall Man
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Kanada
- Gösterim Tarihi :7 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Cold Rock kasabasında esrarengiz bir adam çocukları götürmektedir. Hemşire Julia’nın hayatı dışarıdan bakıldığında normal gözükmektedir. Gecenin bir yarısı duyduğu seslere uyanan Julia, oğlunun yatağının boş olduğunu görür. İri yarı bir siluet kucağında oğluyla merdivenlerden aşağıya inmektedir. Julia oğlunun hayatını kurtarmak için her türlü riski göze alacaktır.
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Yorumlar
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tuhaf bir filmdi geçen senelerde çıkan daniel craig ve korku evi nin konusuyla benzer nitelikte. İzlemeye değer ama :)
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Dostlarımla gittigim bu film bitince neden bana uzun adam dediler anlamadım :)
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Merak ettiğimi söyleyebilirim..ilk fırsatta izlemeyi düşünüyorum..
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Sıradan korku filmlerinin aksine farklı bir akışı vardı ve bütüm düğümler en sonunda çözüldü.The Tall Man nefes kesici bir gerilimdi.Şimdiden peşin peşin söylemeliyim ki tüm iddaalarınız yanlış çıkacak.Tavsiye ederim.
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2012 yıllarında vizyonlara SIR gibi düşen bir film daha..Başlangıçtan itibaren bir gizem ' i araya koyarak başlayan film gerilim ' i ortaya koyduktan sonra filmin sonuna kadar Gizem ' i devam ettiriyor.