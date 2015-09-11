Sıradışı Anne

Filmde, Streep, rock’n roll yıldızı olma hayallerinin peşinde koşan Ricki Rendazzo’yu canlandırıyor. Ricki eve dönüp ailesiyle yüzyüze geldiğinde kendini affettirme fırsatı şansı buluyor. Streep filmde kendi kızı Mamie Gummer, Ricki’ye aşık bir Flash üyesini canlandıran Rick Springfield, Ricki’nin eski kocası rolünde Kevin Kline ve Kline’ın yeni eşi rolünde Audra McDonald’la kamera karşısına geçiyor.