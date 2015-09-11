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Sıradışı Anne

Ricki and the Flash

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Fragmanlar


Sıradışı Anne
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde, Streep, rock’n roll yıldızı olma hayallerinin peşinde koşan Ricki Rendazzo’yu canlandırıyor. Ricki eve dönüp ailesiyle yüzyüze geldiğinde kendini affettirme fırsatı şansı buluyor. Streep filmde kendi kızı Mamie Gummer, Ricki’ye aşık bir Flash üyesini canlandıran Rick Springfield, Ricki’nin eski kocası rolünde Kevin Kline ve Kline’ın yeni eşi rolünde Audra McDonald’la kamera karşısına geçiyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar
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