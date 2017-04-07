Şirinler: Kayıp Köy

Şirine, Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman'daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel'den önce bulmak zorundadırlar. Kahramanlarımız, aksiyon ve tehlike dolu bu serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler.