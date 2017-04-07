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Şirinler: Kayıp Köy
Smurfs: The Lost Village
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aile
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Nisan 2017
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- Müzik :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Şirine, Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman'daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel'den önce bulmak zorundadırlar. Kahramanlarımız, aksiyon ve tehlike dolu bu serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler.
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