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Şirinler: Kayıp Köy

Smurfs: The Lost Village

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Şirinler: Kayıp Köy
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Şirine, Gözlüklü, Sakar ve Güçlü Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman'daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel'den önce bulmak zorundadırlar. Kahramanlarımız, aksiyon ve tehlike dolu bu serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler.

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