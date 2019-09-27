Şişman Harekât Timi

Şişman Harekat Timi, Japon mafyasına karşı savaş açan iki şişman ajanın başına gelenleri konu ediyor. Japonya’da sıradan bir hayat süren genç bir adamın en büyük hayali ajan olmaktır. Ancak o, ajan olmaya pek de uygun biri değildir. Obezite olan adam, hayallerini yaşamak yerine, Japonya'da bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Ancak bir gün hastaneye gelen bir hasta, onun hayatının tamamen değişmesine neden olur. Hastaneye gelen hasta, kendisine ajan olduğunu söyler. Üstelik o da obezite hastasıdır. Tanıştığı adamdan ilham alan güvenlik görevlisi, hayallerinin peşinden gitmeye karar vererek işinden istifa eder. Birlikte çalışmaya karar veren ve Japon mafyasına karşı savaş açan iki şişman ajan, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.