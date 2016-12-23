Yersiz yurtsuzluk, gurbet ve hasret temalarına odaklı bir yol filmi olan Siyah Karga adını filmde anlatılan bir öyküden alıyor. İranlı Sara, oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ülkesini terk edip Fransa'ya yerleşmiş, rol aldığı filmler nedeniyle ülkesinden aforoz edilmiş ve ailesinden kopmuştur. Babasının ölüm döşeğinde olduğunu bildiren bir mektup aldığında ise her şeyi göze alarak onu görmeye ve af dilemeye karar verir. Türkiye sınırına yakın bir köyde olan babasına ulaşmak için turist rehberi Yılmaz ile birlikte Hakkari'ye gider. Kaçakçılık yapanlarla birlikte sınırı geçmeye çalışırlar. Ancak dağlık bir bölgede atıldıkları bu macera Sara'nın tahmin ettiğinden çok daha zorlu ve tehlikeli olacaktır.